Depeche Mode возвращаются с новой песней и новым фильмом

Дэйв Гэн и Мартин Гор несмотря на сообщения, что у Depeche Mode нет планов продолжать творческую деятельность, представили новую песню и новый фильм.
Депешисты всего мира ликуют. Спустя год тишины их любимые музыканты, которые начали работать вместе еще 45 лет назад, вернулись с новыми работами. Последний концерт Depeche Mode в рамках мирового Memento Mori Tour был сыгран в апреле 2024 года. После этого Гэн и Гор встретились лишь однажды в декабре.
«Я спросил Мартина, писал ли он что-то новое. И он ответил: "Нет!" - тогда рассказывал вокалист о встрече с основным автором Depeche Mode. - Я бы не исключал, что мы когда-нибудь соберемся вместе, но на данный момент это нереально».
Вечером 5 июня Мартин Гор и Дэйв Гэн вместе с женами и детьми появились на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке, чтобы представить фильм «Depeche Mode: M».
«Мексиканский режиссер Фернандо Фриас исследует культурную одержимость своей страны темой смерти через три ночи триумфальных, аншлаговых концертов Depeche Mode 2023 года в Мехико», - гласит анонс на сайте кинофестиваля.
Последний на данный момент альбом группы был написан во время пандемии коронавируса. Во время начала работы над пластинкой, скоропостижно скончался один из участников группы Энди Флетчер. Альбом получил название - Memento Mori.
Никакой дополнительной информации о новом фильме от Depeche Mode пока нет, но сообщества депешистов уже несколько часов пересылают друг другу записи со смартфонов тех счастливчиков, которые попали на вчерашний показ фильма.
В кадре титры фильма, которые идут на фоне новой песни Depeche Mode.
«Новая песня!», - повышает голос на собравшихся один из фанатов, пытаясь записать звук, но качество записи оставляет желать лучшего.
«В конце концов мы никуда не идем, и ничего не остается…», - можно разобрать на записи строчки припева в исполнении Дэйва Гэна.
Подробностей от менеджмента группы о том, как называется песня, будет ли она издана отдельно от видеодорожки нового фильма, пока нет.
«Неизданная песня под названием "In The End" звучит во время финальных титров фильма. Трек - один из четырех оставшихся за кадром, записанных во время сессий "Memento Mori", но не вошедших в итоговый трек-лист альбома. Хотя ни Depeche Mode, ни Columbia Records официально не подтверждали название композиции, существует предположение, что она может войти в саундтрек грядущего релиза документального фильма», - 6 июня пишет издание Side-Line.
В рамках предыдущего мирового тура Depeche Mode выступили в Таллинне летом 2023 года. Столице Эстонии тогда очень повезло с погодой. Фанаты отмечали, что это было одно из лучших шоу тура. Следующий концерт в Хельсинки был отменен из-за неблагоприятного прогноза погоды.
Предыдущим релизом от Depeche Mode клип на песню - People Are Good.
Клип People Are Good продолжил серию черно-белых клипов к последнему альбому. И хотя тогда вечный визуализатор Depeche Mode, фотограф Антон Корбайн, не являлся режиссер видеоклипа, его рука все равно была видна в кадре. В титрах он значился креативным директором.
Первым клипом к Memento Mori в 2023 году стал ролик на песню Ghosts Again. Следом выходили: Wagging Tongue, My Favourite Stranger, Before We Drown.
Вместе с публикацией клипа People Are Good группа тогда представили порцию свежих ремиксов на ту же песню.
Пятнадцатый студийный альбом Depeche Mode Memento Mori был издан в марте 2023 года. Rus.Postimees тогда делал обзор этой пластинки.
Первым опубликованным заранее треком с этого альбома стала работа My Cosmos Is Mine, где музыканты заклинали войну.
Читайте интервью с основным автором группы Мартином Гором, которое он дал Postimees в 2022 году, после объявления Depeche Mode о записи нового альбома.