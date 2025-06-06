Depeche Mode возвращаются с новой песней и новым фильмом

Депешисты всего мира ликуют. Спустя год тишины их любимые музыканты, которые начали работать вместе еще 45 лет назад, вернулись с новыми работами. Последний концерт Depeche Mode в рамках мирового Memento Mori Tour был сыгран в апреле 2024 года. После этого Гэн и Гор встретились лишь однажды в декабре.

«Я спросил Мартина, писал ли он что-то новое. И он ответил: "Нет!" - тогда рассказывал вокалист о встрече с основным автором Depeche Mode. - Я бы не исключал, что мы когда-нибудь соберемся вместе, но на данный момент это нереально».

Вечером 5 июня Мартин Гор и Дэйв Гэн вместе с женами и детьми появились на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке, чтобы представить фильм «Depeche Mode: M».

«Мексиканский режиссер Фернандо Фриас исследует культурную одержимость своей страны темой смерти через три ночи триумфальных, аншлаговых концертов Depeche Mode 2023 года в Мехико», - гласит анонс на сайте кинофестиваля.

Последний на данный момент альбом группы был написан во время пандемии коронавируса. Во время начала работы над пластинкой, скоропостижно скончался один из участников группы Энди Флетчер. Альбом получил название - Memento Mori.

Пятнадцатый студийный альбом Depeche Mode - Memento Mori. Фото: depechemode.com