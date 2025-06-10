В России силовики пришли и за антивоенным политиком Львом Шлосбергом

​В отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК), сообщила пресс-служба псковского отделения партии.

В партии подтвердили, что в квартире Шлосберга, а также дома у 96-летнего отца политика Марка Шлосберга утром 10 июня прошли обыски. Изъята вся техника. Ранее об обысках у политика сообщал пропагандистский телеканал RT.

После обысков Шлосберга отправили в изолятор временного содержания, ему предъявлены обвинения в повторной «дискредитации» армии. Судебное заседание по избранию меры пресечения пройдет 11 июня.

По версии следствия, Шлосберг 12 января «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ», опубликовав видео в соцсети «Одноклассники». Речь идет о ролике с дебатами между Шлосбергом и историком Юрием Пивоваровым, которые проходили на канале «Живой гвоздь».

На дебатах Шлосберг отстаивал позицию о необходимости скорейшего прекращения огня между Россией и Украиной, уточнила партия. Политик настаивает, что он не размещал этот ролик и не администрирует страницу в «Одноклассниках».

Лев Шлосберг публично выступает против российско-украинской войны и остается в России. Ранее суд несколько раз штрафовал политика по административной статье о «дискредитации» армии.