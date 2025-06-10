В России силовики пришли и за антивоенным политиком Львом Шлосбергом

Льва Шлосберга задержали по делу о повторной «дискредитации» армии. Повод - видео с дебатами о войне, сообщает Meduza. Шлосберг оставался спикером Postimees, несмотря на уголовное преследование в России.
В отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК), сообщила пресс-служба псковского отделения партии.
В партии подтвердили, что в квартире Шлосберга, а также дома у 96-летнего отца политика Марка Шлосберга утром 10 июня прошли обыски. Изъята вся техника. Ранее об обысках у политика сообщал пропагандистский телеканал RT.
После обысков Шлосберга отправили в изолятор временного содержания, ему предъявлены обвинения в повторной «дискредитации» армии. Судебное заседание по избранию меры пресечения пройдет 11 июня.
По версии следствия, Шлосберг 12 января «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ», опубликовав видео в соцсети «Одноклассники». Речь идет о ролике с дебатами между Шлосбергом и историком Юрием Пивоваровым, которые проходили на канале «Живой гвоздь».
На дебатах Шлосберг отстаивал позицию о необходимости скорейшего прекращения огня между Россией и Украиной, уточнила партия. Политик настаивает, что он не размещал этот ролик и не администрирует страницу в «Одноклассниках».
Лев Шлосберг публично выступает против российско-украинской войны и остается в России. Ранее суд несколько раз штрафовал политика по административной статье о «дискредитации» армии.
В начале октября 2024 года силовики уже приходили с обыском в квартиру Шлосберга. Тогда же стало известно, что против политика возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).
В январе нынешнего года Шлосбергу предъявили обвинение и назначили подписку о невыезде. Следствие утверждало, что Шлосберг, «будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности» за нарушение закона об «иноагентах», «повторно осуществил публичное распространение материалов» без соответствующей плашки.
Политик является личным врагом действующего губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который ранее пытался добиться уголовного наказания для оппозиционера.
Лев Шлосберг неоднократно давал комментарии Postimees.
В 2022 году он рассказывал нам, как власти Псковской области мешали украинцам выехать в Эстонию.
В 2023 году году он стал лауреатом шведской премии имени Гилеля Сторча. Семья Сторча много лет являлась распорядителями фонда Альфреда Нобеля, который присуждает Нобелевские премии. Тогда политик дал нам большое интервью.
В марте Лев Шлосберг комментировал нам действия Трампа в отношении Украины.