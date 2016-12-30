Шесть министров решили отдохнуть после Нового года

Премьер-министр Юри Ратас находится в отпуске до 6 января, министр культуры Индрек Саар - до 4 января, министр труда и здоровья Евгений Осиновский - до 2 января, министр предпринимательства Урве Пало - до 11 января, а министр окружающей среды Марко Померанц - до 13 января.

Согласно регламенту работы правительства, во время отпуска министров замещают другие члены кабинета. Премьер-министра Ратаса замещают Евгений Осиновский и министр обороны Маргус Цахкна.

Правительство Эстонии состоит из 14 министров и премьер-министра.