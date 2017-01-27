Галерея: около Горхолла прошло красочное огненное шоу
Сегодня около Горхолла на улице Каларанна состоялось красочное шоу, приуроченное к началу года Огненного Петуха. Шоу организовала районная управа Пыхья-Таллинна.
Сегодня около Горхолла на улице Каларанна состоялось красочное шоу, приуроченное к началу года Огненного Петуха. Шоу организовала районная управа Пыхья-Таллинна.
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