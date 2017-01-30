В Эстонии появится бесплатная экстренная стоматологическая помощь

«И в лечении зубов есть случаи, когда помощь требуется незамедлительно», - сказала руководитель отдела по развитию услуг врачей-специалистов Тийна Сатс.

По оценке Больничной кассы, в Таллинне и Тарту должны быть дежурные стоматологи, к которым можно обратиться за помощью в любое время суток.

«На дежурстве должны быть один врач и сестра, которые могут предложить помощь», - сказала чиновник.

Так как речь идет о неотложной помощи, платить за нее будет Больничная касса.

«Неотложной помощью, например, может быть удаление гноя», - сказала Сатс.

Для начала будет организован поиск стоматологических клиник, которые будут заинтересованы в круглосуточной работе. Представитель Больничной кассы верит, что такие клиники найдутся, поскольку это принесет им дополнительных пациентов.

Услуга неотложной стоматологической помощи должна быть доступна с 1 июля, по предварительным подсчетам, Больничной кассе придется сразу заплатить за это 150 000 евро.

Поскольку с 1 июля у людей будет право ходатайствовать о компенсации за лечение зубов, люди, чей случай не подходит под описание «неотложная помощь», могут использовать эту компенсацию при посещении дежурного врача. На одного человека в год предусмотрено 30 евро пособия, а размер компенсации не может быть больше, чем 50 процентов стоимости услуги по лечению зубов.

Стоматологи сомневаются

По словам руководителя Союза стоматологов Марека Винка, он не знает, о какой конкретно услуге, так называемых, дежурных врачей говорит Больничная касса и не может это прокомментировать.

«Сейчас позиция Союза стоматологов такова, что в региональных больницах Эстонии хватает дежурных челюстно-лицевых хирургов, к которым можно обратиться за лечением, обойдясь без услуги неотложной стоматологической помощи», - сказал Винк.

Сейчас пара клиник в Таллинне предлагают первую помощь при зубной боли на выходных, но по утверждению Больничной кассы, это не их обязанность. Также эти клиники не работают круглосуточно. Например, в Таллиннской зубной поликлинике дежурный стоматолог работает до 19.30 по рабочим дням, с 9-15 в субботу и с 9-14 в воскресенье. Кабинет дежурного зубного врача в зубной клинике Ляэнемере открыт по субботам с 10-18.