Сако перешел в «Ливерпуль» в 2013 году из «ПСЖ». Летом 2016 года француз вступил в конфликт с наставником мерсисайдцев Юргеном Клоппом, после чего был отстранён от основного состава, пишет sports.ru.

BREAKING: #CPFC are pleased to announce the signing of @mamadousakho on loan from @LFC until the end of the season. #WelcomeMamadou pic.twitter.com/FSztfuCMQZ