Ратас: новое правительство уже успело блеснуть в глазах общественности

Ратас прокомментировал опубликованный сегодня рейтинг популярности партий, который подготовила фирма Turu-Uuringute и согласно результатам которого, Центристская партия по-прежнему остается самой популярной политической силой у местного населения.

«Новое правительство приступило к своим обязанностям лишь в ноябре, но уже успело блеснуть в глазах общественности принятыми решениями и действиями. Начиная с дополнительного финансирования сельскохозяйственного сектора и заканчивая ростом заработной платы учителям. Любые изменения, в том числе смена правительства, нуждается в адаптации. Мне очень приятно, что населения поддерживает нас и нашу деятельность, признавая таким образом, что пришло время к серьезным переменам» - отметил Юри Ратас.

«Поддержка партии со стороны граждан избирательного возраста по сравнению с данными за декабрь даже выросла» - добавил лидер центристов.

„Опрос, который проводился в январе, пришелся на время, когда новое правительство ставило перед собой цели и принимало важные решения, именно поэтому высокая оценка партии премьер-министра со стороны населения дает четкий сигнал, что они поддерживают и доверяют всему правительству. Я благодарю всех, кто нас поддержал. Наша общая цель — объединить общество через реформу налоговой системы — изменив необлагаемый налогом минимум, через справедливую пенсионную реформу, а также сделав наши самоуправления сильнее. Все это было ахиллесовой пятой для предыдущего правительства, поэтому наша задача — изменить эту ситуацию. И над ней новая коалиция работает каждый день“ - отметил премьер-министр.

Юри Ратас отметил, что до сих пор необлагаемый налогом минимум повышался всего на 10 евро, оставляя в карманах налогоплательщиков дополнительные 2 евро.

«Уже со следующего года необлагаемая налогом сумма вырастет до 500 евро. От этого работники выиграют в среднем порядка 64 евро в месяц. Это принципиальный шаг, который позволит вернуть веру людей в то, что государство заботится об их благосостоянии» - добавил председатель Центристской партии.

Премьер-министр Юри Ратас отметил, что новому правительству не было дано ни одного дня свободного от критики. Но даже несмотря на это, поддержка коалиции по-прежнему выше, чем у оппозиции.