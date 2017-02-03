В Выру столкнулись две машины: пострадали четыре человека

ДТП случилось вчера в 23.02 в Выру, на перекрестке улиц Выбадузе и Лембиту, где машина Ford Galaxy, за рулем которой была 25-летняя женщина, выехала перед двигавшимся по главной дороге автомобилем Subaru Impreza, за рулем которого был 32-летний мужчина, в результате чего произошло столкновение.

С места событий в Клинику Тартуского университета был доставлен пассажир Subaru, 29-летний мужчина, в Южно-Эстонскую больницу - другой пассажир Subaru, 28-летний мужчина, и водитель Ford с пассажиром, 24-летним мужчиной.