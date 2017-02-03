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Производящий популярный напиток Силламяэский пивзавод выставлен на продажу

Rus.Postimees.ee
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Самый известный ида-вируский производитель пива - Силламяэский пивзавод - уже несколько месяцев как выставлен на продажу. Предприятие, открывшееся в 1993 году, за это время несколько раз сменило собственника, но в качестве пива послаблений не делалось, пишет «Северное побережье».

Объявление о продаже размещено на портале недвижимости City24.ee, запрашиваемая цена составляет почти 1,7 миллиона евро.

«В промышленной зоне города Силламяэ продается действующее предприятие по производству пива Sillamäe Õlletehas, включающее в себя также успешно развивающуюся фирму Sillamäe Õllekoda с большим потенциалом развития, зданием общей площадью 1583 кв. м и участком земли 3172 кв. м. Действующее с 1993 года и хорошей репутацией на рынке. Выпускает продукцию под маркой München õlu. Имеет аккредитацию и действующую лицензию, свою сеть клиентов в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Продается от владельца».

Одна из собственников Силламяэского пивзавода Юлия Обухова, которая отвечает по указанному в объявлении о продаже телефонному номеру, говорит, что пивзавод выставлен на продажу уже четыре месяца. Сейчас вторым собственником производства является Сергей Кульков. Обухова утверждает, что заинтересованные в покупке были, но кого-то не устраивает цена, кто-то ждет, когда появятся свободные деньги. Интерес проявляли даже из Китая, не говоря уж о России.

Акции Силламяэского пивзавода перешли принадлежащему Сергею Кулькову предприятию Sillamäe Õllekoda в 2010 году. Круг собственников предприятия был пестрым. Бывший собственник самого маленького в Эстонии пивзавода - Kiirlaenude ja Kinnisvara AS - обанкротился. Раньше Силламяэский пивзавод принадлежал производителю крепких алкогольных напитков Onistar, но это предприятие было удалено из коммерческого регистра летом 2010 года.

На пивзаводе на протяжении всего времени работало в среднем шесть человек - в какой-то период работников бывало больше, в другой поменьше. По словам Обуховой, сейчас там работают два торговых представителя, два пивовара, сама Обухова и собственник Кульков.

Исполнительный директор Silport Kinnisvara Тынис Сеэсмаа подтверждает, что за годы Силламяэский пивзавод занял определенное место в городской картинке Силламяэ. Сам Сеэсмаа как любитель пива хвалит продукцию пивзавода.

«Сорт пива „мюнхенское медное“ был - по меньшей мере до выхода на рынок огромного количества мелких производителей - лучшим в Эстонии напитком для пивных гурманов. Молва гласит, что во время распада Советского Союза у Силламяэского химико-металлургического комбината было достаточно валюты - ведь продукцию продавали на Запад. Когда зарубежными видеомагнитофонами и телевизорами пресытились, то решили купить в Германии пивоваренный завод. Злые языки поговаривают, что директора обоих заводов были заядлыми любителями пива», - усмехается Сеэсмаа.

В позапрошлом году оборот Sillamäe Õllekoda составил 134000 евро, убыток — 1844 евро. В то же время оборот дочернего предприятия Sillamäe Õlletehas составил 293000 евро, а прибыль - 13000 евро. По словам Обуховой, в месяц производят до 20 тонн пива.

Силламяэский пивзавод варит пиво в т.н. мюнхенском стиле с 1993 года. До 1994 года производили только мюнхенское темное, позднее к нему добавилось мюнхенское светлое. Рецепты обоих сортов пива были получены от известного немецкого пивовара др. Карла-Хайнца Радке, присутствовавшего и при процессе производства первого мюнхенского пива. Название мюнхенского пива, как говорят, связано с тем, что пиво производят с соблюдением лучших старых немецких традиций пивоварения. Сегодня варят еще и третий сорт пива - мюнхенское медное, рецепт которого путем экспериментов и испытаний разработал главный технолог Силламяэского пивзавода.

Сейчас силламяэское пиво можно купить в основном в пабах и прочих заведениях питания в Ида-Вирумаа и Харьюмаа. Недолгое время силламяэское пиво разливали по бутылкам, а делали это в Виру-Нигула - пока тамошнее пивоваренное производство не обанкротилось.

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