Видео: смотрим, как выглядит находящаяся на глубине 60 метров люкс-квартира

Здесь можно спрятаться от войн, торнадо и эпидемий, пишет Business Insider.

Находящееся на глубине 60 метров под землей 15-этажное убежище рассчитано на 75 человек. Это в самом деле люкс-жилье: зимний сад, спа, кинотеатр,тир и много других приятных местечек для времяпровождения. Запаса продуктов и горючего для отопления, с учетом 75 проживающих, достаточно на пять лет!

Стоимость постройки убежища - примерно 20 миллионов долларов. А рыночная стоимость недвижимости - от 1,5 до 4,5 миллионов долларов.