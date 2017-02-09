Сборная Эстонии заняла 21-е место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону

Победу в этой дисциплине отпраздновали немцы: Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пфайффер и Симон Шемп очень ровно пробежали свои этапы и завоевали золото, пишет rus.err.ee.

Вторыми стали французы, а третье место заняла сборная России.

Эстонская сборная провела далеко не лучшую гонку: на первых двух этапах Кадри Лехтла и Йоханна Талихярм уверенно работали на стрельбище, но медленно бежали, а на мужской части дистанции Рене Цахкна и стрелял хорошо, и бежал достаточно быстро, однако на заключительном этапе Каури Кыйв "настрелял" на штрафной круг, и в итоге сборная Эстонии финишировала лишь 21-ой.

Чемпионат мира в Хохфильцене продлится до 19 февраля. За это время спортсмены пробегут 11 гонок, в пятницу состоится женский спринт.