Большие счета Таллиннской скорой помощи вызывают вопросы

«В отношении Таллиннской скорой помощи не могу сказать, что названный перерасход очень большой. Сумма, о которой говорим, 20 000 евро к семимиллионному бюджету в год», - говорит Мерике Мартинсон. Мэр считает, что важно, чтобы бюджет учреждения оставался стабильным и перерасходы были покрыты за счет других доходов.

Также Мартинсон сказала, что сейчас выясняются причины перерасходы, одной из которых является значительный рост количества вызовов в Таллинне. «За последние два года количество вызовов Таллиннской скорой помощи увеличилось с 87 000 до 96 000, а бюджет скорой помощи остался таким же», - сказала мэр.

Поскольку скорая помощь не может ставить людей в очередь или выбирать вызовы, могут возникать, по словам Мартинсон, незапланированные временные перерасходы по некоторым статья бюджета.

Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас отказался давать комментарии по этому поводу. «Мы достаточно уделили этой теме внимания, к уже сказанному мне больше добавить нечего», - ответил он на запрос. Правда, уточнять, где именно эта тема обсуждалась, не стал.

На прошлой неделе передача «Pealtnägija» в своем Facebook написала, что Таллиннская скорая помощь из-за распространения гриппа и ограниченного финансирования переходит на режим экономии.

На прошлой неделе Адлас отправил на общий адрес электронной почты сотрудников скорой помощи письмо, в котором сообщил: «Основываясь на проведенном аудите аптек и на основании того, что из-за вирусных заболеваний количество вызовов и связанные с этим затраты на лекарства и медицинские расходные материалы значительно превысили выделенные для этого средства, мы вводим временные меры по экономии расходов».

По утверждениям «Pealtnägija», на самом деле ограничения обусловлены аудитом, который показал, что в 2016 году перерасход бюджета на лекарства был в размере 22 383 евро.

На прошлой неделе Postimees писал, как проведенная инвентаризация в 2012 году обнаружила крупную кражу в размере 28 000 — 36 000 евро, но в полицию никто не обращался. Подозреваемый в воровстве сотрудник уволился по собственному желанию.