До и после: что произошло с квартирой со стенами цвета вырви глаз после ремонта

Хозяйка квартиры Кэйт любит скандинавский стиль и минимализм. В этом стиле она и сделала ремонт. Теперь вы не найдете здесь агрессивных цветов, их заменили белый и серый.

Спальня и кухня до ремонта. Фото: www.catesthill.com

Сначала изменения произошли в гостиной с лиловым цветовым акцентом на одной из стен. Теперь в комнате белый пол и серые стены. Исчезли также полки во всю стену и старый камин.

Гостиная после ремонта. Фото: www.catesthill.com

Благодаря светлым тонам комната стала казаться больше и просторнее.

Фото: www.catesthill.com

Мебель в стиле минимализм. Жемчужина меблировки - кресло в стиле ретро. Серый диван куплен в IKEA.

Прелесть придают детали интерьера: комнатные растения, декоративные подушки, картины на стенах, стопки книг и т.д.

Фото: www.catesthill.com

По словам Кэйт, остальные комнаты теперь отремонтированы и обставлены в том же стиле. Детальные снимки ремонта гостиной смотрите в блоге хозяйки квартиры.