Горуправа Таллинна приняла детальную планировку Горхолла и окрестностей

При разработке планировки исходили из необходимости превратить заброшенную территорию между Горхоллом и улицей Логи в привлекательное городское пространство, которое бы обустроили площадками для пешеходов и велосипедистов, газонами и морским променадом, пишет rus.err.ee.

Как отметил исполняющий обязанности мэра Таави Аас, рядом с отреставрированным Горхоллом, который превратится в конференц-центр и концертный зал, можно будет построить достаточно много новых площадей для бизнеса и жилья.

В детальной планировке заложены жилые дома и офисные здания высотой до пяти этажей, а также открытое пространство.

Застройку по одобренной детальной планировке будут проводить на основании результатов архитектурного конкурса. Детальную планировку подготовила фирма AB Artes Terrae OÜ.