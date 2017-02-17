Родители, дети которых заболевают раком, часто начинают винить себя и спрашивать, что они сделали не так, пишет Postimees со ссылкой на Bild. На этот вопрос у врачей до сих пор нет единого ответа, несмотря на то, что на эту тему было проведено много научных работ. Большинство ученых считают, что причина детской онкологии скрывается в генах.

Исследования дают основание предполагать, что рак у детей и подростков начинается еще до рождения. Считается, что связанные с раком изменения начинаются еще в эмбриональных клетках. Ученые до сих пор не нашла доказательства того, что рак может возникать из-за определенного поведения ребенка, его родителей или окружающих.

В среднем в Эстонии ежегодно диагностируют рак у 35 детей, а во всем мире — у 250 000.