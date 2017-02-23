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Эстонца обвиняют в сексуальном преступлении против 15-летней американки

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Полиция штата Виргиния нашла сегодня пропавшую на прошлой неделе 15-летнюю девушку. Вместе с ней находился молодой человек из Эстонии, которого обвиняют в сексуальном преступлении, сообщает телеканал Fox5. 

Макайлу «Кайлу» Филлис Маттей до ее исчезновения последний раз видели 17 февраля, когда она отправилась в школу и не вернулась. Полиция предполагала, что она может быть вместе с молодым человеком из Эстонии Мейти Метсла, с которым она познакомилась в интернете.

Полиция взяла под стражу гражданина Эстонии. Его обвиняют в домогательствах к несовершеннолетней с помощью средств электронной связи. Полиция обнаружила в социальных сетях непристойную переписку эстонца и чернокожей американки.

Полиция отмечает, что сейчас девушке ничего не угрожает.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдевушкамолодой человекпропажасша
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