Эстонца обвиняют в сексуальном преступлении против 15-летней американки

Макайлу «Кайлу» Филлис Маттей до ее исчезновения последний раз видели 17 февраля, когда она отправилась в школу и не вернулась. Полиция предполагала, что она может быть вместе с молодым человеком из Эстонии Мейти Метсла, с которым она познакомилась в интернете.

Полиция взяла под стражу гражданина Эстонии. Его обвиняют в домогательствах к несовершеннолетней с помощью средств электронной связи. Полиция обнаружила в социальных сетях непристойную переписку эстонца и чернокожей американки.

Полиция отмечает, что сейчас девушке ничего не угрожает.