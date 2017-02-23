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Террас на параде Сил обороны: мы сильны, когда рядом союзники

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас произнес сегодня речь на параде по случаю Дня независимости, заявив, что Эстония сильна, когда рядом друзья и союзники. Postimees публикует его речь в полном объеме.

Уважаемый президент республики!

Уважаемый спикер Рийгикогу!

Г-н премьер-министр!

Ваши высокопревосходительства! Военнослужащие и члены Кайтселийта!

Дорогие соотечественники!

99 лет назад Эстония создала себе новое будущее. Провозглашение республики ясно показало, что для лучшей сохранности нашего народа, нашего языка и культуры необходимо свое государство.

Европа кружилась в вихре Первой мировой войны, который стер империи с карты и позволил родиться национальным государствам.

Возможность маленького народа создать свое государство мала и маловероятна. Этому должны способствовать время и окружающая среда. В довершение всего народ должен сам в нужный день и час схватить поводья.

Наш народ был готов к этому дню. У Эстонии была своя интеллигенция и национально мыслящие лидеры. У Эстонии были люди, которые надеялись, верили и хотели, которые пошли на битву и завоевали эстонскую государственность.

Более широкое значение Освободительной войны в нашей истории заключается в том, что и у маленького народа есть место под солнцем и право самому улаживать свои дела в качестве государства. Освободительная война придала нам смелости и уверенности, чтобы заявить: вот здесь эстонское государство.

Сегодня, в 99-ю годовщину Эстонской Республики у подножья памятника Освободительной войне уместно подумать о тех людях, для которых Эстония навсегда осталась молодой, которые отдали свои жизни, не зная, что будет, но надеясь, что наше государство и народ останутся.

В дни Освободительной войны мы получили подтверждение словам, что мы сильны, когда рядом друзья и союзники. Из истории мы помним, насколько важна была военная поддержка флота Великобритании, чтобы военное счастье нам улыбнулось. Помимо британцев, за свободу Эстонии воевали и добровольцы из других стран.

Мы и сейчас сильны, поскольку Эстония – член самого могущественного в мире военного союза. До сих пор ни одно государство не сумело подвергнуть сомнению силы сдерживания НАТО. Эта сила была создана для того, чтобы защищать страны союза от любой военной опасности. Эта сила находится в Эстонии и Эстония – часть этой силы.

Размещение союзных войск на территории стран НАТО - обычная и повседневная практика. Как и в Эстонии, подразделения США находятся на базах более половины стран альянса. Эти подразделения занимаются обучением и военным сотрудничеством. Цель этого – хорошо работающие союзнические отношения и более надежно защищенная НАТО.

С весны этого года в городе Тапа поселятся более тысячи новых жильцов, повседневная деятельность и служба которых связана с увеличенным присутствием альянса на восточном крыле. За эту боевую группу отвечает Объединенное королевство, и вместе с нашими британскими друзьями рядом будут служить французские и датские военнослужащие.

Для эстонских Сил обороны это как будто новая встреча с братьями по оружию, поскольку вместе с британцами мы служили в тяжелых условиях в афганской провинции Гельмант. Вместе с французами мы были первыми, кто отреагировал на возникновение религиозного конфликта в Центральноафриканской Республике. Вместе с датчанами мы плечом к плечу служили в Боснии и Косове.

Мы хотим, чтобы союзники чувствовали себя в Эстонии, как дома. Во имя этого эстонское государство провело соответствующую подготовку. Мы построили казармы и расширили полигоны. Но самое важное, чтобы жители Эстонии приняли наших союзников как своих, поскольку так лучше всего достигнуть цели, ради которой Эстония в НАТО и НАТО в Эстонии. Эта цель состоит в том, чтобы мы были лучше защищены.

Дорогие соотечественники!

Основами государственной обороны Эстонии являются в равной мере коллективная оборона и независимая обороноспособность. Эстонское государство было уверено в своем выборе и развитие Сил обороны годами было в центре внимания. Мы не можем позволить себе сидеть сложа руки и глядеть на Запад, ожидая помощи. Защищают того, кто сам хочет и умеет себя защитить.

В следующие годы развитие гособороны предусматривает привлечение большего числа срочных служащих к формированию нашего резерва. Мы испытали готовность наших резервистов и на крупных учениях, и на срочных сборах. Мы почувствовали, что желание жителей Эстонии и их воля защищать государство реальны и существенны.

Чтобы эстонские Силы обороны могли обучить больше срочных служащих, мы должны быть готовы к более тесному диалогу со всем эстонским обществом. Силы обороны Эстонии хотят, чтобы наша молодежь была здорова и деятельна, чтобы они видели в срочной службе возможность приобрести знания и навыки. На этих знаниях и навыках и базируется наш резерв. Они и помогают сохранить нашу независимую обороноспособность в постоянном обновлении.

Чтобы мы и в будущем могли защищать Эстонию, нас должно быть больше. Сейчас сохранение эстонского народа и его прирост – важный, ключевой вопрос. Для военнослужащих у этого вопроса есть практическое измерение – с кем мы будем защищать и кого мы будем защищать?

Мне очень приятно, что у нас много семей, где участие в срочной службе, резервных сборах или учениях Кайтселийта – естественный выбор. Среди нас есть большие семьи, откуда пришли сразу несколько защитников страны.

Сегодня здесь, на площади Вабадузе, я хочу поблагодарить и привести в пример семью Киршенберг из Южной Эстонии. Четверо из их пяти сыновей начали свою службу в качестве куперьяновцев. Пятый, самый младший, выразил желание вступить в Куперьяновский батальон на следующий год. Это явный знак, что служба эстонскому государству – дело чести для этой семьи.

Дорогие жители Эстонии!

Несколько часов назад мы с помощью видеомоста общались с нашими военнослужащими, которые служат своему государству вдали от дома. Наши военнослужащие участвовали в миссиях по всему миру более 20 лет. Они сделали эстонское государство более большим и дали нам возможность говорить и решать на равных с нашими друзьями и союзниками. Наши солдаты построили мост доверия, который привел союзников в Эстонию.

Наша готовность быть там, где более слабые нуждаются в защите или мире, где надо держать оружие в руках, - подтверждение тому, что Эстония видит себя частью общества, где принципы и ценности уверенно занимают свое место.

В непредсказуемом и переменчивом мире мы должны иметь в виду, что независимость и свобода нашего народа никогда не были и не могут быть сами собой разумеющимися. Для защиты нашего народа и свободы создано эстонское государство.

Да здравствует Эстонская Республика!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдень независимостинатопарадрихо террассилы обороны
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