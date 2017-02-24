Возмущенный водитель: я 16 лет за рулем, но такой беспредел вижу впервые

«Это произошло 10 февраля этого года, в районе Межциемс, на улице Сергея Эйзенштейна, если ехать в сторону Плявниеков, - прокомментировал ситуацию на дороге, свидетелем которой он стал, читатель Rus.Tvnet. - У меня права на вождение автомобиля уже 16 лет, но такой беспредел, я вижу впервые! Очень жаль, что на видео не видно водителя и гос. номера».