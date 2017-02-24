Воскресенье, 26. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Первые симптомы ВИЧ: когда стоит обратиться к врачу?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Хотя точно узнать о наличии ВИЧ можно только с помощью теста, полезно знать, при каких симптомах болезни следует обратиться к врачу, чтобы сделать тест, или купить комплект для самостоятельно проверки в аптеке.

Ранее обнаружение ВИЧ очень важно, поскольку человек может получить правильное лечение вовремя, что поможет предотвратить развитие СПИДа и заражение ВИЧ-инфекцией других людей, пишет Postimees со ссылкой на Medical News Today.

У ВИЧ-инфицированных людей могут быть самые разные симптомы, причем у всех людей не проявляются все симптомы сразу.

Самые распространенные первые симптомы ВИЧ:

  • температура и озноб
  • ночное потоотделение
  • мышечная боль
  • сыпь
  • боль в горле
  • общее истощение
  • увеличение лифоузлов
  • язвы во рту

ВИЧ-инфекция - хроническая инфекционная болезнь. Вызывается вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и характеризуется поражением иммунной системы, приводящим к развитию синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвичинфекциясимптом
По теме
В прошлом году кровь в Эстонии сдали более 33 000 человек

В прошлом году кровь в Эстонии сдали более 33 000 человек 1

В общей сложности в Эстонии в прошлом году было 33 154 донора, которые сдавали кровь 57 417 раз.
Результаты анализа крови в Эстонии: у каждого двенадцатого выявлен гепатит С

Результаты анализа крови в Эстонии: у каждого двенадцатого выявлен гепатит С 1

За первые две недели кампании по профилактике гепатита C на приглашение бесплатно протестироваться отреагировали 300 человек, восемь процентов которых получили позитивный результат анализа крови и направлены к врачу-специалисту. В этом году в Эстонии СПИД диагностирован у одного человека

В этом году в Эстонии СПИД диагностирован у одного человека

По состоянию на эту неделю в Эстонии с начала года диагностировали ВИЧ у 28 человек, а СПИД у одного. Людей с диагнозом ВИЧ в Эстонии может быть на 1500 меньше

Людей с диагнозом ВИЧ в Эстонии может быть на 1500 меньше

Первое место в Европе, по количеству ВИЧ-позитивных на душу населения Эстонии – одна из наших трагичных визитных карточек. Так просто избавиться от нее мы не можем, поскольку, по словам врачей, нам не удается так интенсивно, как нужно, выявлять носителей этого вируса. По состоянию на 30 декабря, ВИЧ диагностирован у 9492 жителей Эстонии.
ЕЩЁ
Limon.ee
эр99: если бы я был президентом
день независимости эр
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - 99 ЛЕТ!
с днем рождения, эстония!

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
10:30
Вот это бриллиант! Музыкант Стиг Ряста сделал своей возлюбленной предложение (фото)
10:28
В Таллинне в жилом доме произошел пожар
10:23
Эстонские «Герои»: мы сюда не работать приехали!
10:10
Первые симптомы ВИЧ: когда стоит обратиться к врачу?
10:03
Лолита Милявская написала завещание
09:51
Politico: США хочет выйти из Совета ООН по правам человека (3)
09:44
Какая кроха! Сергей Лазарев вывел сына на сцену (фото)
09:32
Призыв жителя Таллинна: если видите лежащего на улице в мороз человека, вызовете хотя бы скорую помощь!
09:18
Сегодня в Эстонии ожидается снег и дождь
09:15
Что приготовил нам сегодняшний день? Гороскоп на 26 февраля
09:04
Фото: в страшном пожаре мужчина потерял дом и машину
08:36
Фото и видео: в США автомобиль въехал в толпу на параде
22:13
Картина дня: в Германии водитель врезался в толпу, Керсти Кальюлайд улетела отдыхать и бомбоубежища для Эстонии
21:59
Галерея: у эстонских абитуриентов появилась уникальная возможность побывать на крейсере США USS Hue City (3)
21:34
Эксперт: мы стоим на пороге большого краха (2)
21:21
Порошенко утвердил доктрину о борьбе с российской пропагандой (2)
20:59
Красота и брутальность: в Таллинн собрались любители мотоциклов (галерея)
20:42
Политологи позитивно оценили речь Кальюлайд
20:32
На дорогах может быть скользко
19:59
Фото, видео: в Германии водитель автомобиля умышленно врезался в толпу людей (4)
Все новости
LimonЦеликом
Что приготовил нам сегодняшний день? Гороскоп на 26 февраля

Что приготовил нам сегодняшний день? Гороскоп на 26 февраля

Лолита Милявская написала завещание

Лолита Милявская написала завещание

Какая кроха! Сергей Лазарев вывел сына на сцену (фото)

Какая кроха! Сергей Лазарев вывел сына на сцену (фото)

10:30
Вот это бриллиант! Музыкант Стиг Ряста сделал своей возлюбленной предложение (фото)
25. фев
В Сеть просочилось новое-секс видео с Ким Кардашян
25. фев
Смотри: родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье
25. фев
Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского
KrasotkaЦеликом
Письмо читательницы: муж любит, но дома не ночует

Письмо читательницы: муж любит, но дома не ночует

Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства

Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства

Простой рецепт конфет Twix. Теперь не нужно покупать их в магазине!

Простой рецепт конфет Twix. Теперь не нужно покупать их в магазине!

25. фев
Галерея: звездные дамы, выбравшие для президентского приема платья эстонских дизайнеров
25. фев
Красота и фанатизм
25. фев
Кристобаль там правил бал, там правил бал!
24. фев
Галерея: взгляните на изысканые наряды гостей Керсти Кальюлайд
SportsЦеликом
Галерея: Устюгов выиграл золото в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта

Галерея: Устюгов выиграл золото в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта

Норвежская лыжница побила рекорд Елены Вяльбе на чемпионате мира

Норвежская лыжница побила рекорд Елены Вяльбе на чемпионате мира

WADA признало, что в докладе Макларена недостаточно доказательств вины россиян

WADA признало, что в докладе Макларена недостаточно доказательств вины россиян (5)

24. фев
Легендарная советская гимнастка выставила свои олимпийские медали на аукцион
ВпрокЦеликом
Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат

Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат (1)

Как дешевле перевести деньги в Россию?

Как дешевле перевести деньги в Россию? (2)

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

22. фев
Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день
Погода
Сегодня в Эстонии ожидается снег и дождь

Сегодня в Эстонии ожидается снег и дождь

На дорогах может быть скользко

На дорогах может быть скользко

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: в страшном пожаре мужчина потерял дом и машину

Фото: в страшном пожаре мужчина потерял дом и машину

В Маарду в автобусе пострадал пассажир

В Маарду в автобусе пострадал пассажир

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
В Таллинне в жилом доме произошел пожар

В Таллинне в жилом доме произошел пожар

Призыв жителя Таллинна: если видите лежащего на улице в мороз человека, вызовете хотя бы скорую помощь!

Призыв жителя Таллинна: если видите лежащего на улице в мороз человека, вызовете хотя бы скорую помощь!

Культура
Эстонские «Герои»: мы сюда не работать приехали!

Эстонские «Герои»: мы сюда не работать приехали!

Завтра «28 Панфиловцев» покажут бесплатно в ЦРК

Завтра «28 Панфиловцев» покажут бесплатно в ЦРК (14)

Самые читаемые
Фото и видео: в США автомобиль въехал в толпу на параде
Эксперт: мы стоим на пороге большого краха (2)
Фото: в страшном пожаре мужчина потерял дом и машину
Известный политик осудил речь Керсти Кальюлайд(4)
Фото, видео: в Германии водитель автомобиля умышленно врезался в толпу людей(3)
Топ комментариев
Галерея: в Таллинне прошел парад Сил обороны(34)
Эстония предложила Литве создать совместный трибунал по расследованию преступлений коммунизма (25)
Аарне Веэдла: Россия – бедная страна с такой эгоистичной политикой, что даже крайне левые быстро разочаровываются(20)
Путин поздравил Кальюлайд с Днем независимости(20)
Возмутительный случай в столичном Rimi: пьяный молодой человек бросил в кассира булочкой(16)
Bалюта
USD
0,943 EUR
GBP
1,183 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 24.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees