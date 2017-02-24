Первые симптомы ВИЧ: когда стоит обратиться к врачу?

Ранее обнаружение ВИЧ очень важно, поскольку человек может получить правильное лечение вовремя, что поможет предотвратить развитие СПИДа и заражение ВИЧ-инфекцией других людей, пишет Postimees со ссылкой на Medical News Today.

У ВИЧ-инфицированных людей могут быть самые разные симптомы, причем у всех людей не проявляются все симптомы сразу.

Самые распространенные первые симптомы ВИЧ:

температура и озноб

ночное потоотделение

мышечная боль

сыпь

боль в горле

общее истощение

увеличение лифоузлов

язвы во рту

ВИЧ-инфекция - хроническая инфекционная болезнь. Вызывается вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и характеризуется поражением иммунной системы, приводящим к развитию синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД).