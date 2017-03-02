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Камеры на перекрестке Кристийне в первые же дни зафиксировали множество нарушений скоростного режима

BNS
BNS
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Введенные в эксплуатацию с 1 марта камеры измерения скорости автотранспорта на перекрестке Кристийне в Таллинне зафиксировали уже первые 30 нарушений скоростного режима.

Один из нарушителей умудрился разогнаться до 90 км/ч при разрешенных 50 км/ч.

Об этом сообщил начальник инфослужбы дорожного движения Департамента полиции и погранохраны Тоомас Каарепере. По его словам, первые извещения о взыскании штрафов уже отправлены нарушителям, полиция рассмотрела почти 30 дел о превышении скорости.

Большинство случаев превышения скорости на перекрестке Кристийне произошло между 17 и 23 часами, были отмечены и нарушения, совершенные в ранние утренние часы. Подавляющее большинство штрафных сумм остается в пределах от 9 до 18 евро.

«К сожалению, следует признать, что городские камеры слежения фиксируют и более значительное превышение скорости. Некоторые из водителей проезжали этот перекресток на скорости почти в 90 км/ч, - добавил Каарепере. - Подобные скорости в черте города недопустимы, они ставят под угрозу безопасность как самого нарушителя, так и остальных участников движения. Необходимо соблюдать установленные ограничения скорости и быть более заботливыми и внимательными по отношению к другим участникам движения».

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