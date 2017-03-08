Директор центра «Сальме»: родители жаловались на обнаженную натуру

Директор культурного центра «Сальме» Тоомас Лоо на вопросы портала Rus.Postimees.ee о том, почему работник центра велел убрать с выставки реплики картин Джорджоне, Микеланджело и Боттичелли, углядев в них «порнографию», ответил следующее:

«Культурный центр “Сальме” в основном занимается проведением концертов и спектаклей. Выставки проходят у нас в фойе и в коридорах.

В данном случае работник, занимавшийся выставкой, отреагировал слишком остро, потому что в ближайшие недели в доме должно пройти несколько детских мероприятий, в том числе общие репетиции детских и юношеских хоров Певческого праздника.

К тому же ранее некоторые родители действительно выражали неодобрение тому, что у нас экспонируются картины с обнаженной натурой.

Естественно, никто из нас не сомневается в том, что изучение истории искусства и ознакомление с нею необходимы.

К счастью, проблема разрешилась, и после оперативного вмешательства старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда все картины вернули на стену.

Художнику принесены извинения».