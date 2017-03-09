Налетай! На аукционе можно приобрести бытовую технику по цене бутерброда

На аукционах часто продают простаивающую и оказавшуюся лишней бытовую технику по чрезвычайно низкой начальной цене или же по низкой цене, сразу позволяющей выкупить вещь. Если основная цель продавца заключается в том, чтобы избавиться от громоздкой вещи, а не заработать на ней, можно приобрести очень приличный холодильник, который оказался, например, слишком маленьким для семьи, или стиральную машину за несколько десятков евро.

Точно так же можно найти мелкую бытовую технику, например, кухонный комбайн, блендеры и т.п.

1. Холодильник LG No frost, цена 140 евро

/ osta.ee

Совершенно приличный крупногабаритный холодильник с одним небольшим недостатком ищет новый дом просто по той причине, что после переезда он оказался лишним: в новом доме уже есть интегрированный в мебель холодильник.

2. Стиральная машина Beco, цена 40 евро

/ osta.ee

Стиральная машина проработала десять лет, но по-прежнему в рабочем состоянии. Продается она только потому, что нынешний владелец хочет приобрести машину с сушилкой.

3. Посудомоечная машина Zanussi, 50 евро

/ osta.ee

Полностью интегрируемая посудомоечная машина, честно проработавшая десять лет по-прежнему находящаяся в полном порядке.

4. Пылесос Electrolux, цена 24 евро

/ osta.ee

Целехонький пылесос с полной комплектацией хорошо подойдет для небольшого хозяйства.

5. Керамическая плита с духовкой Hansa, цена 70 евро

/ osta.ee

И плита, и духовка в хорошем состоянии.

6. Миксер Tefal, цена 20 евро

/ osta.ee

По сути новый миксер с различными насадками, использованный пару раз.