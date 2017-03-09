Столичные власти намерены больше прислушиваться к пожеланиям горожан

Создателями этой программы развития города выступают сами горожане, объединения гражданского общества и некоммерческие организации. Предложения принимаются от любого таллиннца.

Задача как раз и состоит в том, чтобы поощрить жителей выдвигать новые идеи, предлагать новаторские решения. А опыт первой программы, рассчитанной на 2014-2018 годы показал, что коллективный разум приносит хорошие плоды. Среди них создаваемый сейчас новый Мустамяэский центр здравоохранения, начало реконструкции Пяэскюлаской гимназии, создание велосипедных дорожек и игровых площадок, детского сада, экобани в Ласнамяэ.

За предложение об инициации программы на 2018-2012 годы проголосовали 40 депутатов городского собрания.