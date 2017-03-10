Фото: в России задержан грузовик из Эстонии с 266 килограммами наркотиков

Лидер организованной преступной группировки – россиянин, он самый старший, 53-летний мужчина. Водители – 34-летний гражданин Эстонии и 35-летний гражданин Литвы. Также у группировки есть еще один подельник – 30-летний гражданин Белоруссии, сообщает новостной портал «Водитель Петербурга».

По данным таможни, в прошлый вторник, 8 марта прибыл из Эстонии грузовой автомобиль MAN с эстонскими госномерами. После прохождения таможенного контроля он проследовал на склад для разгрузки заявленных в таможенной декларации товаров, а затем – в поселок Сиверский Гатчинского района Ленинградской области, где эстонский водитель вместе с главарем перегрузили наркотик в «Додж Караван» с петербургскими госномерами, принадлежащий главарю.

После погрузки наркотиков полиция задержала всех участников группировки. У них было изъято 2677 плиток наркотического средства общей массой 266,46 килограмма.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело, по статье «Контрабанда наркотических средств».