Соседка обвиняемого рассказала сегодня в зале суда, как обнаружила вечером, когда было совершено преступление Рандо, который лежал на лестничной площадке. Молодая женщина не сразу поняла, что под Рандо лежит тело еще одного человека, сообщает Postimees.ee.

Потом женщина увидела кровь и кого-то под 29-летним мужчиной. Она стала трясти Рандо. На это он открыл глаза, попытался встать, но не смог. Женщина попыталась ему помочь, но в этот момент у него из штанов выпало оружие. Соседка испугалась и убежала к себе в квартиру. Она позвонила сначала матери, а затем в полицию.

На звук выстрела дверь открыла и другая соседка. Однако, услышав стоны и увидев в руке мужчины пистолет, она поскорее закрыла дверь. В полицию женщина не обратилась, так как была настолько шокирована, что не знала, что делать.

Видели лежащих на лестничной площадке мужчин и другие свидетели. Так супружеская пара, проходившая мимо, решила, что мужчины пьяны. Когда супруги заметили кровь, то позвонили в скорую помощь.

Прибывшие на место происшествия обнаружили Рандо уже в своей квартире. Согласно показаниям молодой соседки, когда его уводили стражи правопорядка, то он был уже в другой одежде.

Именно этот факт, по мнению стороны обвинения, свидетельствует о том, что Рандо осознавал содеянное и даже пытался скрыть улики.