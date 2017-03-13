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Русскоязычный активист Эстонии угрожал взорвать немецкий самолет

Ристо Берендсон
Ристо Берендсон
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Человеком, который от имени исламских радикалов угрожал бомбой самолету, летающему из Эстонии в Германию, оказался так называемый русский активист. Пытавшийся стать известным своими антинатовскими заявлениями Владислав Пяллинг (33) завтра предстанет перед во вторник.

Для того чтобы поймать Пяллинга, который около двух часов ночи 25 июля прошлого года сделал бомбовое предупреждение от имени Исламского государства, у Полиции безопасности ушло полгода. И хотя говоривший на английском языке мужчина использовал местный мобильный номер и звонил с территории Эстонии, установить его личность оказалось непросто.

Пяллинг сделал все для того, чтобы усложнить свое разоблачение. Сложность заключалась в том, что телефонный звонок был сделан из густонаселенного района.

Живущего в Таллинне Пяллинга задержали 2 февраля этого года, свою вину он признал. Мотивы поступка Пяллинга, который с разрешения суда провел под стражей два месяца, руководившая следствием Государственная прокуратура не раскрывает. Однако сегодня мужчина предстанет перед судом в рамках согласительного производства в качестве обвиняемого в нарушении общественного порядка, за которое он может быть наказан лишением свободы до пяти лет.

Пяллинг в течение нескольких лет пытался добиться внимания общественности Эстонии, направляя обращения как президенту России Владимиру Путину, так и президентам Америки Бараку Обаме и Дональду Трампу. В этих обращениях представляющийся гражданином Эстонии мужчина просил не допустить разжигания военного конфликта со стороны НАТО в Эстонии, поскольку он не хотел бы увидеть свой родной город Таллинн в руинах.

Единственным, кто распространял послания Пяллинга, было связанное с Россией пропагандистское издание «Спутник». Однако, например, его обращение в 2015 году к тогдашнему главе США Бараку Обаме можно найти на Youtube, где его посмотрели 350 раз. Кроме этого, Пяллинг был одним из активистов претендующей на звание партии местных русскоязычных жителей - Национальной партии Эстонии.

25 июля Пяллинг обещал, что в течение следующей недели будет взорван один из направляющихся в Германию самолетов. В контексте Эстонии угроза, сделанная под вывеской Исламского государства, была чрезвычайной, и хотя террористическую угрозу в то время в Европе оценивали как маленькую, тамошние спецслужбы потребовали ввести в Таллиннском аэропорту дополнительные меры безопасности. Именно поэтому поимка человека, который жестко нарушил чувство безопасности общественности, стало делом чести для правоохранительных органов Эстонии.

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