NYT: ФБР предлагает три миллиона долларов за поимку самого разыскиваемого киберпреступника из России

По данным NYT, Богачев обвиняется в создании сети зараженных вирусом компьютеров для кражи сотен миллионов долларов с банковских аккаунтов по всему миру, начиная со счетов полицейского управления в штате Массачусетс и заканчивая средствами индейских племен в Вашингтоне, сообщает портал Газета.ru.

В декабре прошлого года администрация экс-президента США Барака Обамы объявила о санкциях против Богачева и еще пяти человек в ответ на якобы вмешательство в президентские выборы.

Издание отмечает, что «для России он больше чем просто преступник». С одной стороны, Богачев имел контроль почти над миллионом компьютеров в разных странах с возможным доступом к различной информации: фото семейных каникул, курсовых работ, а также весьма конфиденциальной личной информации. Также, возможно, в России его использовали в качестве шпиона, заключают авторы.

Как отмечает издание, спецслужбы пытаются отслеживать передвижения Богачева в надежде перехватить его, если он покинет территорию России.