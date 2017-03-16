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Порошенко назвал условие для снятия блокады Донбасса

Rus.Postimees.ee
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Петр Порошенко. | ФОТО: FABRIZIO BENSCH/REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона готова отменить запрет на передвижение грузов через линию разграничения на востоке страны, если предприятия на неконтролируемых территориях Донбасса будут возвращены украинским владельцам и будет соблюдаться режим прекращения огня.

"Мы говорим: верните предприятия украинским владельцам, независимо от того, государственная это форма собственности или нет. Ведь и государственную форму собственности захватили. Обеспечьте первый и второй пункт Минских соглашений - прекращение огня и отвод тяжелой техники и артиллерии, и мы снимаем ограничительные меры по перемещению грузов через линию столкновения", - сказал он в интервью украинским телеканалам в среду вечером.

Ранее президент Украины поддержал блокаду Донбасса. Он объяснил это тем, что положение дел на востоке Украины существенно ухудшилось, Россия признала паспорта самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, а руководство этих образований захватило украинские предприятия. Совет национальной безопасности и обороны Украины также поддержал временное прекращение транспортного сообщения с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.

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