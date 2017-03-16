Порошенко назвал условие для снятия блокады Донбасса

"Мы говорим: верните предприятия украинским владельцам, независимо от того, государственная это форма собственности или нет. Ведь и государственную форму собственности захватили. Обеспечьте первый и второй пункт Минских соглашений - прекращение огня и отвод тяжелой техники и артиллерии, и мы снимаем ограничительные меры по перемещению грузов через линию столкновения", - сказал он в интервью украинским телеканалам в среду вечером.

Ранее президент Украины поддержал блокаду Донбасса. Он объяснил это тем, что положение дел на востоке Украины существенно ухудшилось, Россия признала паспорта самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, а руководство этих образований захватило украинские предприятия. Совет национальной безопасности и обороны Украины также поддержал временное прекращение транспортного сообщения с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.