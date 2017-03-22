Новая жизнь заброшенной постройки: дом, перестроенный из старинной церкви

Группа архитекторов из фирмы Evolution Design перестроила старую заброшенную церковь XIX века на севере Англии в комфортабельный жилой дом. Изначально перед специалистами стояла задача: при реконструкции сохранить как можно больше оригинальных архитектурных особенностей здания. Остались нетронутыми красивая арочная форма окон и церковный фасад.

Внутри дом выглядит очень современно и привлекательно.

Фото: evolution-design.info

Много красивых фото смотрим ЗДЕСЬ.