Новая жизнь заброшенной постройки: дом, перестроенный из старинной церкви
22. март 2017 17:00
В современной Европе немало заброшенных церквей. Уникальные постройки находятся в запустении и, подвергаясь воздействию дождя и ветра, разрушаются. Архитекторы предлагают превратить их в жилые дома.
Группа архитекторов из фирмы Evolution Design перестроила старую заброшенную церковь XIX века на севере Англии в комфортабельный жилой дом. Изначально перед специалистами стояла задача: при реконструкции сохранить как можно больше оригинальных архитектурных особенностей здания. Остались нетронутыми красивая арочная форма окон и церковный фасад.
Внутри дом выглядит очень современно и привлекательно.
Фото: evolution-design.info
Много красивых фото смотрим ЗДЕСЬ.