Уголовное дело о домогательствах в Тартуском университете прекращено

Расследование прекращено, поскольку на основании собранных доказательств, следователь не нашел основания для предъявления старшему научному сотруднику обвинения в сексуальном домогательстве.

Согласно Закону о праве на равное обращение, сексуальным домогательством считается такое поведение, которое унижает достоинство человека или создает угрожающую, враждебную, унижающую или оскорбляющую атмосферу. С точки зрения уголовного права, это является нарушением права на равное обращение, если выяснится, что имелись нарушение указанных выше понятий закона.

По словам старшего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кристийны Лаас, исследуя собранные доказательства, было установлено, что отношения между старшим научным сотрудником и докторантом не были неподобающими. Между сторонами были долгосрочные добровольные отношения, в ходе которых докторант и сама инициировала встречи и интим.

В ходе досудебного расследования нашел подтверждение факт, что научная деятельность докторанта не была обусловлена личными отношениями старшего научного сотрудника с докторантом.

Постановление о прекращении производства по уголовному делу еще не вступило в силу. У пострадавшей есть право обжаловать его в течение 10 дней с момента получения его копии в Государственной прокуратуре.