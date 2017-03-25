10 худших автомобилей: не вздумайте их купить

Лидером рейтинга самых неудачных автомобилей стал Cadillac Escalade. Журналисты пояснили, что модели не хватает характера роскошного внедорожника, он неповоротлив, а в салоне машины тесно, сообщает портал "АвтоВзгляд".

К тому же, американский SUV показал худшие результаты краш-тестов. На второй строчке оказался относительно новый Land Rover Discovery Sport — экспертам не понравилась коробка передач машины, мульмедийная система и «бедный» салон. Замыкает первую тройку продающийся и в России Maserati Ghibli. Причины названы все те же: плохие результаты испытания безопасности, а также неинтересный тесный салон.

Четвертым из-за своего силового агрегата стал Mercedes-Benz CLA, а следом за ним расположился крайне ненадежный DodgeJourney.

В рейтинге моделей, которые лучше не покупать, оказались также пикап Toyota Tacoma, седан Chrysler 200, компактный FIAT 500L, а также две модели Mitsubishi: I-MiEV и Mirage.