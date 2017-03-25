Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

10 худших автомобилей: не вздумайте их купить

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Расстроенный мужчина. | ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Эксперты издания Consumerreports поделились своей точкой зрения относительно худших автомобилей, составив ТОП-10 неудачников авторынка. В список попали как «местные», не представленные в России модели, так и те, что у нас продаются.

Лидером рейтинга самых неудачных автомобилей стал Cadillac Escalade. Журналисты пояснили, что модели не хватает характера роскошного внедорожника, он неповоротлив, а в салоне машины тесно, сообщает портал "АвтоВзгляд".

К тому же, американский SUV показал худшие результаты краш-тестов. На второй строчке оказался относительно новый Land Rover Discovery Sport — экспертам не понравилась коробка передач машины, мульмедийная система и «бедный» салон. Замыкает первую тройку продающийся и в России Maserati Ghibli. Причины названы все те же: плохие результаты испытания безопасности, а также неинтересный тесный салон.

Четвертым из-за своего силового агрегата стал Mercedes-Benz CLA, а следом за ним расположился крайне ненадежный DodgeJourney.

В рейтинге моделей, которые лучше не покупать, оказались также пикап Toyota Tacoma, седан Chrysler 200, компактный FIAT 500L, а также две модели Mitsubishi: I-MiEV и Mirage.

Наверх