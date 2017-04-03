Видео: молодой российский борец укусил эстонского спортсмена
Россиянина дисквалифицировали!
3 апреля 2017 г., 07:09
В Таллинне на соревнованиях по борьбе Tallinn Open произошел неспортивный инцидент, когда молодой российский борец Матвей Валдеев укусил за руку эстонского соперника Макса Христюка.
Христюк и Валдеев проводили поединок за пятое место среди детей 2004 и 2005 года рождения в весовой категории до 35 килограммов, сообщает Postimees.ee.
Неспортивное поведение россиянина не осталось без внимания судей, и он был дисквалифицирован.