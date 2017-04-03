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Видео: молодой российский борец укусил эстонского спортсмена

Россиянина дисквалифицировали!

Rus.Postimees.ee
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Макса Христюк показывает судьям след укуса. | ФОТО: Tallinn Open - Kristjan Palusalu Memorial Youth Wrestling Tournament/Facebook

В Таллинне на соревнованиях по борьбе Tallinn Open произошел неспортивный инцидент, когда молодой российский борец Матвей Валдеев укусил за руку эстонского соперника Макса Христюка.

Христюк и Валдеев проводили поединок за пятое место среди детей 2004 и 2005 года рождения в весовой категории до 35 килограммов, сообщает Postimees.ee.

Неспортивное поведение россиянина не осталось без внимания судей, и он был дисквалифицирован.

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