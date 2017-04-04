ДТП в Мустамяэ: грузовик 20 метров толкал легковой автомобиль, в котором был маленький ребенок

По предварительным данным, Mazda при смене ряда оказалась перед грузовиком. Mercedez толкал легковушку перед собой пару десятков метров, прежде чем остановился.

По предварительной информации, никто не пострадал. На фото видно, что в легковом автомобиле находился маленький ребенок.