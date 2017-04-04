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ДТП в Мустамяэ: грузовик 20 метров толкал легковой автомобиль, в котором был маленький ребенок

Добавлены фото и видео!

Rus.Postimees.ee
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Сегодня около 11.00 в Таллинне на Таммсааре-теэ столкнулись легковой автомобиль Mazda и грузовик Mercedes-Benz.

По предварительным данным, Mazda при смене ряда оказалась перед грузовиком. Mercedez толкал легковушку перед собой пару десятков метров, прежде чем остановился.

По предварительной информации, никто не пострадал. На фото видно, что в легковом автомобиле находился маленький ребенок.

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