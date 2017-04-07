США нанесли авиаудары по Сирии: по войскам Асада выпущено около 50 ракет «Томагавк»

Первым об атаке сообщил канал NBCNews, позднее представитель администрации подтвердил эти данные для Reuters, сообщает портал Newsru.com.

Удар был нанесен ао аэродрому Шайрат - который, по данным СМИ, использовался и российскими ВКС. В Пентагоне утверждали, что по части базы, где могли находится российские самолеты, удары не производились.

По данным СМИ, с эсминцев США было выпущено более 50 ракет Tomahawk. Они нанесли удар по аэродрому в провинции Хомс. Изначально предполагалось, что речь идет о массированном ударе по одной цели. Однако позже источники уточнили, что ракеты были выпущены по целому ряду военных объектов.

До настоящего времени коалиция во главе с США атаковала лишь цели ИГ, не трогая войска Асада. Теперь начался новый этап военного вмешательства США в Сирии.

/ Alex Brandon/AP

Трамп объяснил ракетный удар

Президент США Дональд Трамп заявил, что ракетный удар по базе сирийской армии в Хомсе был произведен исходя из "жизненно важных интересов безопасности США", передает в четверг агентство Associated Press.

"Сегодня я приказал провести военный удар в Сирии по целям, откуда осуществлялась химическая атака", - заявил он в телевизионном обращении, сообщает Интерфакс.

Глава Соединенных Штатов призвал "все цивилизованные государства" присоединиться к США, "чтобы положить конец резне в Сирии". Он заявил, что Вашингтон обязан "сдерживать и предотвращать распространение и использование смертоносного химического оружия", которое, по его словам, несомненно использовали сирийские власти.

"Годы попыток изменить поведение Асада провалились, и провалились драматически", - заявил Трамп. По его словам, "как результат, кризис связанный с беженцами, продолжает усугубляться. И регион продолжает быть дестабилизированным, что угрожает США и их союзниками".

Пентагон: США проинформировали Россию

Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что военные США отправили российским силам предварительное уведомление о нанесении ударов по сирийской авиабазе. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Также он заявил, что удары не наносились по участкам, где, предположительно, присутствовали российские военные, сообщает Газета.ru.

Как сказал Дэвис на брифинге для журналистов, военные США провели «несколько разговоров» с российскими коллегами перед ударом, используя линию связи, которая ранее была установления для предотвращения случайного столкновения в Сирии во время борьбы против «Исламского государства».

Рекс Тиллерсон. / Umit Bektas/Reuters/Scanpix

Тиллерсон обвинил Россию в невыполнении соглашений

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не смогла выполнить свои обязательства по уничтожению химоружия в Сирии, установленные договором от 2013 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.

Он также заявил, что Соединенные Штаты уже предпринимают шаги, направленные на смещение президента Сирии Башара Асада. "Шаги уже в действии", - передает слова госсекретаря телеканал CBS.

Губернатор Хомса обвинил США

Губернатор сирийской провинции Хомс Талял Барази заявил журналистам, что нанесенный США ракетный удар по авиабазе играет на руку террористам в Сирии, сообщает Интерфакс.

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Он отметил, что этот удар "служит целям вооруженных террористических группировок".

Чиновник сказал, что авиабаза использовалась для борьбы с террористической группировкой ИГ. По его словам, серьезных человеческих жертв нет, но базе нанесен материальный ущерб.