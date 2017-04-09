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Вспышка острой инфекции в школе: 40 ученикам стало плохо, четверых отвезли в больницу

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Erakogu

В Лихулаской гимназии во время общего собрания Союза ученических представительств десятки учеников заболели сальмонеллезом. 40 ученикам стало плохо, у них наблюдалась рвота. Четверо были доставлены в больницу.

По словам директора гимназии Янара Сыбера, ученики ночевали в школе, и им стало плохо ночью с субботу на воскресенье. У молодых людей наблюдалось плохое самочувствие и рвота. Четверо были отправлены в больницу, сообщает Postimees.ee.

Всего в общем собрании, которое завершилось сегодня в 14.00, принимали участие около 200 молодых людей.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Департамента здоровья Ийрис Салури, всего заразились около 40 учеников. Она отметила, что у заразившихся признаки сальмонеллеза. Предположительно заражение произошло через еду.

Салури отметила, что заразившиеся дети сразу же были изолированы от остальных. Родителям заболевших детей сообщили о случившемся.

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