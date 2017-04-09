Вспышка острой инфекции в школе: 40 ученикам стало плохо, четверых отвезли в больницу

По словам директора гимназии Янара Сыбера, ученики ночевали в школе, и им стало плохо ночью с субботу на воскресенье. У молодых людей наблюдалось плохое самочувствие и рвота. Четверо были отправлены в больницу, сообщает Postimees.ee.

Всего в общем собрании, которое завершилось сегодня в 14.00, принимали участие около 200 молодых людей.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Департамента здоровья Ийрис Салури, всего заразились около 40 учеников. Она отметила, что у заразившихся признаки сальмонеллеза. Предположительно заражение произошло через еду.

Салури отметила, что заразившиеся дети сразу же были изолированы от остальных. Родителям заболевших детей сообщили о случившемся.