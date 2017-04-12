Депутат Грязин: эротический журнал по качеству выше ежегодника КаПо!

Во-первых, не будучи допущенным к государственным секретам, я не читаю и того, что они там публикуют.

Во-вторых, я бы такие книжки вообще не публиковал, потому что с точки зрения информации они мало что дают. Это и понятно – секретные данные публиковать в открытую нельзя и не надо.

А с точки зрения журналистики – я сказал бы, что журналы «Kroonika» и «Maaja» (журнал светской хроники и эротический журнал соответственно – Н.К.) значительно выше по качеству.

Если же сборник КаПо предназначен для того, чтобы эзоповым языком, намеками говорить с Россией, думаю, лучше было бы эту штуку написать в более простом и четком виде – и передать напрямую в виде рукописи в посольство РФ или российскому резиденту в Таллинне. Иначе это трата умственной энергии и бумаги.

А лучше бы вообще не публиковать, коли там фактов нет. Все-таки работники КаПо – не журналисты. А если они делают это ради развлечения, то это плохое развлечение, скучное.