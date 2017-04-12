Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Депутат Грязин: эротический журнал по качеству выше ежегодника КаПо!

1
журналист
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Игорь Грязин | ФОТО: Сандер Ильвест

Лучше бы рукопись ежегодника сразу передавать российскому резиденту в Таллинне, считает депутат Игорь Грязин (Партия реформ) в комментарии порталу Rus.Postimees.ee.

Во-первых, не будучи допущенным к государственным секретам, я не читаю и того, что они там публикуют.

Во-вторых, я бы такие книжки вообще не публиковал, потому что с точки зрения информации они мало что дают. Это и понятно – секретные данные публиковать в открытую нельзя и не надо.

А с точки зрения журналистики – я сказал бы, что журналы «Kroonika» и «Maaja» (журнал светской хроники и эротический журнал соответственноН.К.) значительно выше по качеству.

Если же сборник КаПо предназначен для того, чтобы эзоповым языком, намеками говорить с Россией, думаю, лучше было бы эту штуку написать в более простом и четком виде – и передать напрямую в виде рукописи в посольство РФ или российскому резиденту в Таллинне. Иначе это трата умственной энергии и бумаги.

А лучше бы вообще не публиковать, коли там фактов нет. Все-таки работники КаПо – не журналисты. А если они делают это ради развлечения, то это плохое развлечение, скучное.

Наверх