К чему приведет противостояние старых жителей Нымме и новоселов?

«Это старый и ухоженный жилой район, в нем у пожилых собственников недвижимости существует много традиций, с которыми идет вразрез новый образ жизни, пришедший в Нымме вместе со строительством гаражей, с ультрасовременным садовым дизайном, с перестройкой старых деревянных домов в стеклянно-бетонные коробки. Часто старые и новые сособственники не могут спокойно договориться», - рассказывает Ыйгус.

По словам эксперта, законы, касающиеся собственности, были разработаны несколько десятилетий назад и сегодня совершенно неоправданно связывают владельцев по рукам и ногам. В дополнение к утверждению проекта в управе части города, требуется согласие соседей даже по самым мелким и незначительным поводам.

Ыйгус называет самые ценные и хорошо продающиеся части Нымме: окрестности стадиона Хийу, ныммеского торгового центра и рынка, край болота в Пяэскюла – например, улица Хелбе. Гораздо труднее продать здания и земельные участки, находящиеся вдоль автомагистралей.

«Цены на недвижимость в Нымме особенно выросли во время бума, однако во времена спадов и кризиса они снижаются ненамного. Ныммесцы просто не хотят торговаться. Скорее они не будут продавать вообще, чем сбавят цену», - сказал Ыйгус.

Ситуацию комментирует живущая в Нымме не одно десятилетие Элис: «Мы твердо стоим на своем: необходимо сохранить Нымме в первозданном виде – с архитектурой времен первой Эстонской республики, с тихими уютными улочками, где в безопасности играют дети».

Элис недовольна, что желание коренных жителей сохранить историю считается упрямством. Она уточняет, что в большинстве случаев протест местного населения возникает из-за того, что город часто разрешает строить здания, которые совсем не подходят к ныммеской окружающей среде.