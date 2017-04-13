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Галерея: в Таллинне в шествии в знак протеста против звероферм приняли участие более 300 человек

BNS
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По данным организации Loomus, в состоявшемся в Старом городе в Таллинне шествии в знак протеста против звероферм в четверг приняли участие более 300 человек.

Пикеты перед посольствами Эстонии прошли в этот день также в Литве, Финляндии, Швеции, Дании и Польше, сообщил пресс-секретарь Loomus.

Перед участниками акции выступили спикер Рийгикогу Эйки Нестор, депутат Рийгикогу Барьби Пильвре, председатель парламентской комиссии по окружающей среде Райнер Вакра, а также представители организаций по защите животных из Финляндии и Латвии, в шествии участвовала популярная группа музыкантов из Финляндии "Rhythms of Resistance".

Депутатам Рийгикогу было вручено письмо за запрещение в Эстонии звероводческих ферм, которое подписали за неделю более 6000 человек.

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