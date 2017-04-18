Союз пациентов: какую пользу получат пациенты от реформы здравоохранения?

В нынешнем виде финансирование здравоохранения каждый год съедает все больше денег налогоплательщика. «В правительстве и в парламенте нужно смотреть на тему шире, и открыто обсуждать реформу системы, а не работать над ней за закрытыми дверями в узком кругу, поскольку здоровье и связанные с ним расходы касаются каждого из нас», - сказала исполнительный руководитель союза Кадри Таммепуу сегодня на Европейском дне прав пациента. По ее словам, важно, чтобы и обычный человек понимал, как много и куда нужно денег – система должна быть понятной и прозрачной: «Сейчас мы так, к сожалению, сказать не можем».

Союз хочет, чтобы финансирование и реорганизация здравоохранения стали приоритетом для государства. И в этой ситуации, нельзя при распределении денег ограничиваться только лишь повышением зарплат врачам и увеличением количества лечебных случаев. По оценке Таммепуу, самое главное спросить, какую пользу принесут изменения пациентам: «Сейчас мы можем ответить, в последние годы никакой пользы для пациентов не было, поскольку количество лет, которые пациент проживает здоровым, сократилось, а увеличение продолжительности жизни застопорилось. К сожалению, лестница вниз – односторонняя, и для того, чтобы с нее сойти, и с точки зрения пациентов нужна реформа системы, и тут мы готовы помогать».

Являясь представителем пациентов, союз обеспокоен тем, что по-прежнему деньги больше всего инвестируются в бетон, как в развитие сути услуги, а между разными уровнями идет борьба за выживание, а не скоординированное сотрудничество. В уездных больницах без пользы стоят машины, на работу с которыми не хватает врачей. В создаваемых центрах здоровья, которые еще больше отдалят врачей от пациентов, непонятно, как будет организовано оказание помощи людям. «Сегодня мы находимся в ситуации, когда пациент не верит в удобность услуги, хотя мы являемся э-страной, а потому разработка решений и их внедрение ни технологически, ни финансово не должны быть слишком затратными», - сказал Таммепуу.