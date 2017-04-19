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Слабонервным не смотреть! Под Владимиром ликвидированы двое террористов (видео)

Rus.Postimees.ee
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Сотрудники ФСБ. Фото иллюстративное. | ФОТО: Scanpix

ФСБ России сообщает об убийстве на территории Владимирской области двух граждан одной из стран Среднеазиатского региона, которые подозреваются в подготовке терактов на территории России и состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций.

"Сотрудниками ФСБ в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона, 1991 и 1987 г.р., находившиеся на территории Владимирской области", - сообщили в среду "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Там отметили, что "данные лица состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России".

ФСБ сообщает, что на месте проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.

Внимание, видео содержит кадры мертвых террористов:

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