Слабонервным не смотреть! Под Владимиром ликвидированы двое террористов (видео)

ФСБ России сообщает об убийстве на территории Владимирской области двух граждан одной из стран Среднеазиатского региона, которые подозреваются в подготовке терактов на территории России и состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций.
"Сотрудниками ФСБ в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона, 1991 и 1987 г.р., находившиеся на территории Владимирской области", - сообщили в среду "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Там отметили, что "данные лица состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России".
ФСБ сообщает, что на месте проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.
Внимание, видео содержит кадры мертвых террористов: