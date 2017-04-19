Эксперт о медицине: все в мире предупреждают Эстонию о катастрофе, а нужных решений все нет

По словам эксперта Теэле Оргсе, самая большая беда эстонской системы здравоохранения заключается в том, что уже на протяжении многих лет никто не решается принять важные необходимые решения. И все это, несмотря на то, что мировые эксперты неоднократно говорили, что так продолжать нельзя.
«Аудит нашей системы здравоохранения проводили ВОЗ, Всемирный банк и ОЭСР. Все эти организации намекали на то, что совсем скоро в системе наступит кризис», - заявила Оргсе.
По ее словам, организации отмечали, что нынешняя модель финансирования здравоохранения привет к банкротству. «И это сейчас и происходит», - отметила она.
Кроме этого, специалисты ОЭСР отмечали, что система слишком сосредоточена на врачах-специалистах. «Пациенты не доверяют семейным врачам и привыкли ходить к различным врачам-специалистам», - отметила она.