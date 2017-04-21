Андри Треуфельдт: товар на руки сразу, а оплата - частями

Намного удобнее и проще предложить клиенту возможность рассрочки. Психологи отмечают, что оплата небольшими частями заставляет меньше беспокоиться. Да и с финансовой точки зрения все куда удобнее – не нужно несколько месяцев копить нужную сумму. И нет необходимости пробивать брешь в семейном бюджете.

К сожалению, не все ресурсы дают такую возможность. Но в любом случае, если вам приглянулся товар в нескольких магазинах, в каждом из них договор о рассрочке придется оформлять отдельно.

Сейчас на местном рынке появляется еще один игрок. Онлайн-универмаг Hansabay в числе прочих возможностей оплаты покупок предлагает и совершенно необычный для местного рынка вариант рассрочки. Это отличительная особенность ресурса, который призван максимально облегчить жизнь как покупателям, так и продавцам. Ведь, например, небольшие магазинчики очень часто не хотят продавать товар в рассрочку из-за сложностей с поиском фирм, готовых с ними сотрудничать. Кроме того, это кажется довольно трудоемким процессом.

Решение этой проблемы взял на себя Hansabay, убив сразу двух зайцев: кроме удобства для продавцов, это работает на руку также и покупателям. Для них удобство рассрочки заключается в том, что можно купить весь выбранный товар у нескольких разных продавцов сразу. И при этом оформить рассрочку на общую сумму покупки. Простая и очень удобная возможность, избавляющая от ряда лишних действий. А партнерами Hansabay, предоставляющими рассрочку, являются LHV и Liisi.

Оформляется рассрочка на Hansabay проще простого:

Положите выбранные товары в корзину.

Перейдите в раздел "Оплата и рассрочка".

Способом оплаты выберите рассрочку.

При желании, укажите размер первого взноса.

Вы будете переадресованы на сайт партнера по рассрочке, где необходимо заполнить ходатайство.

Подпишите договор о рассрочке при помощи ID-карты или Mobiil-ID. Чуть позже вы получите график платежей по рассрочке.

Нажмите на кнопку «Возврат к продавцу», и система вернет вас на Hansabay.

Оплатите первый взнос через интернет-банк или кредитной картой.

Условия рассрочки

Рассрочка от LHV

Процентная ставка от 14,9% от суммы покупки.

Заключение договора бесплатно.

Срок договора от трех месяцев до 4 лет.

Размер кредита частным лицам - до 10 000 евро.

Размер кредита юридическим лицам - до 20 000 евро.

Рассрочка Liisi

Процентная ставка от 14 до 20%.

Плата за договор зависит от объема сделки. Возможность распределить плату за договор по всему графику выплат.

Срок договора от одного месяца до 4 лет.

Размер кредита частным лицам - до 5000 евро.

Всю подробную информацию по условиям рассрочки Вы можете посмотреть на сайте: www.hansabay.ee