Союз женщин не собирается менять правила конкурса «Мать года»

"Конечно, Эстония признает всех матерей и отцов и для Союза женщин эти два человека, в результате любви которых зарождается новая жизнь, неотделимы друг от друга. Для того, чтобы Эстония существовала и дальше, необходимы матери и отцы, необходимо, чтобы они встретились друг с другом, чтобы образовалась семья, в которой росли бы дети. Слово "брак" в наших правилах не означает ничего иного, как семью, которая является идеальной моделью для общества", - говорится в пресс-сообщении Союза.

Согласно правилам Союза женщин, участница конкурса "Мать года" должна быть гражданкой Эстонии и растить в полноценной семье по меньшей мере двоих детей, а также быть компетентным и уважаемым специалистом.

Напомним, что на этой неделе стала набирать обороты дискуссия по поводу того, кто может претендовать на звание «Мать года». Дело в том, что вот уже 20 лет кандидатками на престижный титул могут стать только матери, которые растили своих детей в законном браке.

В ответ на это в социальной сети Facebook собираются подписи под петицией, которая призывает отменить это правило и предоставить возможность претендовать на титул и матерям-одиночкам.