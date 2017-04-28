До и после: неожиданные превращения старого буфета

Старый коричневый буфет она купила за 20 долларов с целью выкрасить его в белый цвет и продать, получив небольшую прибыль.

Фото: Misty Gaines-Johnson

Чем дольше женщина смотрела на буфет, с которого она сняла верхнюю часть, превратив его таким образом в комод, тем больше ей хотелось встроить в него... камин.

Фото: Misty Gaines-Johnson

Наконец она решилась. Вместо центральных ящиков в комоде появился электрокамин, а зеркальные полочки она продала за 20 долларов. Таким образом, необычно красивый камин, украсивший интерьер, обошелся Мисти в 119 долларов - стоимость самого электрокамина.