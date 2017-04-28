Тиллерсон назвал возможность удара КНДР по США лишь вопросом времени

«С каждым успешным [ядерным] взрывом и ракетным испытанием КНДР Северо-Восточная Азия и мир в целом становятся ближе к нестабильности и масштабному конфликту. Угроза ядерной атаки Северной Кореи на Сеул и Токио уже реальна. Лишь вопрос времени, когда Северная Корея будет обладать возможностями, чтобы нанести удар по США», — сказал Тиллерсон, слова которого цитирует РБК.

Глава Госдепа призвал все государства оказать давление на Пхеньян, приостановив дипломатические отношения с КНДР или понизив их уровень, и пригрозил без колебаний вводить санкции против иностранных компаний и лиц, поддерживающих реализацию корейской ядерной программы. При этом Тиллерсон не исключил и военного пути решения проблемы.

«Меры дипломатического и финансового давления будут поддержаны готовностью противодействовать агрессии Северной Кореи с применением военной силы, если это потребуется, — сказал госсекретарь. — В запасе должны оставаться все возможные варианты ответа на будущие провокации».