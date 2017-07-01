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Чернокожий врач устроил бойню в больнице Нью-Йорка

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Drew Angerer/AFP

В нью-йоркской больнице произошел инцидент со стрельбой. Как выяснилось, вооружившись штурмовой винтовкой M16, бойню устроил один из бывших работников Bronx Lebanon Hospital - чернокожий врач Генри Белло. Он убил одного человека, нескольких ранил и застрелил себя до того, как его смогли задержать полицейские.

Позднее на пресс-конференции комиссар полиции Джемс О'Нейл и мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио уточнили данные о жертвах: был убит один человек, еще шестеро пострадали. Де Блазио сообщил, что пятеро "борются за свои жизни".

ЧП произошло днем в пятницу. Многие детали произошедшего уточняются. Так, New York Daily News сообщает, что стрелок был одет в черное, а телеканал NBC - что в белый лабораторный халат.

Стрельба в больнице. Скриншот/CNN

35-летний врач стрелял на нескольких этажах больницы и, как утверждает Reuters, пробовал поджечь себя.

Официально его личность не называется, отмечает журналист Кейтлин Диксон.

New York Times сообщает, что в результате открытой Белло стрельбы пострадали минимум трое его коллег. Источники New York Daily News утверждают, что в результате паники, пытаясь покинуть место бойни, пострадали около 20 человек.

По некоторым данным, в результате стрельбы погибла женщина. Ее тело нашли на 17-ом этаже.

Полиция обнаружила следы крови, которые тянулись с восьмого на шестнадцатый этаж. Там стрелок забаррикадировался, а затем убил себя.

Также в здании, услышав стрельбу, забаррикадировались многие работники. Полиция обследовала этаж за этажом и выводила людей с поднятыми руками.

ABC7 называл Белло бывшим работником больницы.

Офис ФБР Нью-Йорке в своем Twitter сообщил, что случай стрельбы не связан с терроризмом.

Причины инцидента уточняются. По некоторым данным, Белло ранее был уволен руководством больницы.

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