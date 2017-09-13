Юнкер: пришло время построить более сильную и демократичную Европу

«В то же время год назад наш союз не был в хорошем состоянии. Мы должны были выбрать, объединиться ли вокруг позитивной цели или каждому действовать в одиночестве», - сказал Юнкер на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

По его словам, лидеры 27 стран ЕС выбрали единство. «Вместе мы должны показать, что Европа способна добиваться результатов в сферах, которые важны для граждан», - отметил политик.