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Юнкер: пришло время построить более сильную и демократичную Европу

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BNS
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ФОТО: Michael Klimentyev/Sputnik/Scanpix

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал в своей годовой речи в среду о ситуации в ЕС, что пришло время построить более сильную и демократичную Европу.

«В то же время год назад наш союз не был в хорошем состоянии. Мы должны были выбрать, объединиться ли вокруг позитивной цели или каждому действовать в одиночестве», - сказал Юнкер на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

По его словам, лидеры 27 стран ЕС выбрали единство. «Вместе мы должны показать, что Европа способна добиваться результатов в сферах, которые важны для граждан», - отметил политик.

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