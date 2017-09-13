ЕС потратит 120 млн евро на создание сети бесплатных точек Wi-Fi на всей территории

Европарламент проголосовал за программу "wifi4eu", в рамках которой по всему Евросоюзу будут установлены терминалы беспроводного интернета. Для этих целей выделят 120 млн евро, пишет DW.com.
Европейский Союз выделит 120 миллионов евро на создание сети бесплатных точек Wi-Fi на всей территории. Терминалы беспроводного интернета должны появиться в 6-8 тысячах европейских населенных пунктов, в частности в парках, больницах, музеях, школах, а также в общественном транспорте. За принятие программы "wifi4eu" во вторник, 12 сентября, проголосовал Европарламент на заседании в Страсбурге.
Муниципалитеты и госучреждения смогут в режиме онлайн подавать заявки на выделение средств в рамках этой программы. При этом они должны обеспечить работу терминалов Wi-Fi в течение по меньшей мере трех лет.
По словам комиссара ЕС по цифровой экономике Марии Габриэль, власти городов и деревень сами определят, в каких местах необходимо установить терминалы в первую очередь. Цель программы - охватить интернетом прежде всего малонаселенные регионы. При этом использование бесплатного интернета для граждан будет максимально просто, сообщила Габриэль. Достаточно будет лишь один раз зарегистрироваться и затем пользоваться точками "wifi4eu" по всему ЕС.
По планам, терминалы беспроводного интернета в рамках программы начнут работать в 2018 году.