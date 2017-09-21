Создатель Angry Birds хочет построить туннель Таллинн-Хельсинки на деньги китайцев

Вестербака решил построить туннель полностью на деньги частного сектора и ждет в ноябре встречи в Сингапуре с китайской делегацией, чтобы начать переговоры о финансировании проекта, пишет портал Majandus24 со ссылкой на Helsingin Sanomat.

«Я смогу создать что-то конкретное только после того, как переговоры будут завершены. Могут сказать только, что туннель планируется построить на деньги частного сектора», - заявил создатель игры Angry Birds.

«Мы не ждет финансирования ни от Финляндии, ни от Эстонии. Не будем мы просить финансирования и у Евросоюза. Большая часть инвестиций будет сделана из Китая, небольшую часть инвестируют скандинавские предприятия», - отметил он.