Читать всем таллинцам: завтра изменится организация движения и маршруты общественного транспорта

В 10 часов начнется регистрация на соревнования по ориентированию на городском транспорте. В 10.30 будет старт у дома № 10 по Пярнускому шоссе велопробега «Развитие окрестностей Старого города во второй половине 19-го века» (проходит на эстонском языке). В 11 часов начнутся связанные с дорожным движением игры для детей, также можно будет попрыгать на батутах, прокатиться на пони и т. д.

На месте будет ярмарка с экологичными изделиями. На сцене выступят учащиеся школы танцев JJ-Street .

В 12 часов стартует у трамвайной остановки «Виру» ежегодное соревнование по ориентированию на городском транспорте, в котором могут принять участие все желающие. Можно поучаствовать и в пешем походе (необходима предварительная регистрация). Впервые состоится пеший поход и на русском языке: поход "Новейшая история центра Таллинна", который проведет Йозеф Кац, стартует в 12.30 от Эстонского драмтеатра.

В палатке My Fitness можно будет сделать анализ состава тела.

Также можно будет послушать концерт Танеля Падара и Томи Рахула.

Изменения в маршруте общественного транспорта

Автобусы линии 18 по направлению на Лаагри пойдут в объезд по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония и Пярнускому шоссе, не останавливаясь на остановке "Виру".

Автобусы линии 40 по направлению к Пельгуранду будут направлены в объезд по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония, через площадь Вабадузе и бульвар Каарли тоже без остановки "Виру".

Автобусы линии 36 пойдут по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, через Театральную площадь, по бульвару Эстония, улице Отса и Пярнускому шоссе с остановкой "Площадь Вабадузе" на бульваре Эстония, где останавливаются троллейбусы линий 1 и 3, делая конечную остановку на остановке Эстония автобусов линий 24 и 24А.

Автобусы линии 5 будут по направлению к Мяннику отправляться в объезд по Нарвскому шоссе, через площадь Виру, по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония улице Г. Отса, Пярнускому шоссе, а в направлении на Пирита - по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улице Лайкмаа и Нарвскому шоссе с дополнительными остановками "Площадь Вабадузе" на бульваре Эстония, где останавливаются троллейбусы линий 1 и 3, "Эстония" на бульваре Эстония и "Лайкмаа" на улице Лайкмаа, где останавливаются автобусы линий 14, 18 и 40.

Автобусы линии 73 на направлении от центра города пойдут в объезд по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улицам Гонсиори, Рауа, Пронкси, Нарвскому шоссе, бульвару Мере, а в направлении к Веэренни - по бульвару Мере, через площадь Виру, по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония, улице Г. Отса и Пярнускому шоссе с дополнительными остановками по направлению от центра города "Площадь Вабадузе" на бульваре Эстония, где останавливаются троллейбусы линий 1 и 3, и "Эстония" - на одноименном бульваре.

Автобусы линий 21, 21А, 41 и 41А в направлении на Какумяэ будут направлены в объезд по бульвару Мере, через площадь Виру, по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония, через площадь Вабадузе, по бульвару Каарли с отменой остановки "Виру".

Автобусы линии 20 пойдут в направлении Пяэскюла в объезд по Нарвскому шоссе, через площадь Виру, по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония, улице Г.Отса и Пярнускому шоссе без остановки "Виру".

Остановка "Виру" трамваев линий 3 и 4 на направлении к Тонди переносится временно на 150 метров в сторону площади Виру.